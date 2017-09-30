Керченские студенты преодолели дистанцию в честь Дня ходьбы

В Керчи отметили День ходьбы. На мероприятие вышли местные студенты.

Несмотря на то, что День ходьбы для России сравнительно новый праздник и его отмечают лишь в третий раз, он быстро приобрёл общественный интерес. Во многих городах страны сегодня, 30 сентября, прошли спортивные мероприятия, приуроченные к празднику.

Читайте: Керчанин Артём Кузнецов – о спорте, соревнованиях и наградах

Керчь не стала исключением. Студенты различных учебных заведений города собрались на набережной, чтобы преодолеть дистанцию в рамках акции.

Они общем строем в колоннах прошли от площади возле ресторана «Галеон» до колеса обозрения, где повернули на аллею вдоль улицы Свердлова и по ней вернулись на исходную позицию.

Важно отметить, что данное спортивное мероприятие нацелено на популяризацию здорового образа жизни и напоминает о пользе активного отдыха на воздухе, которым часто пренебрегает современная молодёжь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

