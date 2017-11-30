Керченские студенты провели субботник в Молодежном парке

Сегодня с утра в Молодежном парке студенты собрались на субботник. Пока рабочие продолжали строительные работы, керчане убирали зеленую зону.

К 10 утра на территории парка собрались студенты и курсанты КМТУ, студенты судомеханического техникума и керченского медколледжа. Территорию поделили на участки и приступили к уборке опавшей листвы.

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Проректор по организационной работе и развитию структурных подразделений КГМТУ Дмитрий СТЕПАНОВ, рассказал о том, с какой целью проводят такой субботник:

«В рамках воспитательной работы нашего университета мы сегодня проводим экологическую акцию, посвященную подготовке к открытию Молодежного парка. Мы активизируем трудовое и экологическое обучение. Это все проводится добровольно, без ущерба для учебного процесса. Мы рассчитываем потрудиться в пределах 3-4 часов. Тем более работа сменная, одни группы приходят, другие уходят. Поэтому излишнего напряжения здесь не возникает. Да еще и погода замечательная».

Алексей ДУДНИКОВ, старшина 3 курса КМТУ отметил, что для курсантов это не обычный субботник. Таким образом они вносят свою лепту в преображение Молодежного парка:

«Большинство ребят живет в Аршинцево. Нам нравится, как наш парк преображается. Тем более, что один из корпусов нашего университета находится практически в самом парке», – рассказал курсант морского факультета.

Всего от КМТУ в субботнике примут участие более 100 человек.

Приглашение на субботник было опубликовано еще на прошлой неделе во всех СМИ и социальных сетях. Однако, в утреннее время на территории парка трудились только организованные группы учащихся. Обсуждая в сети Интернет новость о субботнике, керчане отмечали, что проводить такое мероприятие среди рабочей недели нецелесообразно. Многие хотели принять участие в субботнике. Проректор КМТУ Дмитрий Валерьевич выразил свою личную позицию, которую он успешно пропагандирует среди учащихся:

«Планета наш общий дом и надо делать ее лучше, чище и красивее. И не стоять в стороне от тех насущных проблем, которые возникают в нашем обществе».

Субботник в Молодежном парке



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