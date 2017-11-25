Керченские студенты смогут доказать свой профессионализм

Министерство образования, науки и молодежи Крыма приглашает студентов к участию в олимпиаде «Я – профессионал». Призеры конкурса смогут получить денежные призы, сертификаты на поступление в магистратуру, а также стажировки в крупных российских компаниях.

Проект «Я – профессионал» направлен на выстраивание системы социальных лифтов, которые позволят молодежи развить свои профессиональные компетенции и стать востребованными специалистами на рынке труда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежи РК.

В этом году олимпиада пройдет по 27 направлениям: от нефтегазового дела до психологии. Участниками могут стать студенты старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры.

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В целом, конкурс пройдет в 5 этапов: регистрация, отборочный этап, заключительный этап, зимние школы, подведение итогов.

Победители получат право на зачисление в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов и исследовательских центров, войдут в Национальную базу данных «Молодые профессионалы» и попадут на стажировки в ведущие российские компании – лидеры региона.

Положение и подробная информация об олимпиаде размещены на сайте: www.yandex.ru/profi.

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