Керченские студенты сразились в футбольном турнире

На базе стадиона ОШ№28 прошла «СПАРТАКИАДА» ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум» среди студентов 2 курса. Об этом сообщает Руководитель «Физического воспитания» ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум»Сергей БИХОВЕЦ.

В соревнованиях приняли участие 4 команды второкурсников, которые по жребию сыграли два полуфинала, матч за третье место и финал.

Все игры прошли в упорной бескомпромиссной борьбе, а сильнейших выявили послематчевые пенальти.

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В результате однодневной борьбы, чемпионами техникума стала команда группы 521 (профессия – сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) Мастер производственного обучения – Ушакова И.Н.), второе место завоевала команда группы 921 (профессия – слесарь по ремонту строительных машин. Мастер производственного обучения – Козлов Г.А.), бронзовыми призёрами соревнований стали студенты сборной команды 221 и 222 групп (профессия – мастер отделочных строительных работ. Мастер производственного обучения – Балагуш С.Л.)

Команда победительница выступала в следующем составе: Михаил Федоров, Денис Желтиков, Николай Якименко, Виктор Ильин, Антон Евсеенко, Сергей Хейлик, Александр Пресяжнюк.

Лучшим игроком турнира признан – Евгений Радченко (821 группа).

Соревнования качественно подготовила, организовала и провела судейская коллегия в лице главного судьи – Милюхина В. А. и секретаря – Биховец С.М., судьи –Деминой А.В.

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