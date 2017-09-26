Керченские студенты стажируются в администрации

У лучших студентов Керченского государственного морского технологического университета с сегодняшнего дня началась стажировка в Администрации города.

Стажировка проходит в рамках пилотного проекта по формированию кадрового резерва исполкома новыми кандидатами из числа отличников.

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По решению Сергея Бороздина, два десятка студентов, которые обучаются по профилям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Экономика предприятий и организаций» будут стажироваться в четырех структурных подразделениях – в управлении экономического развития, финансовом управлении, управлении бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов и департаменте труда и социальной защиты населения.

По итогам стажировки (после 13 октября), лучших студентов зачислят в кадровый резерв администрации города.

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