Керченские танцоры из «Радости» снова порадовали

Ребята из Керченского спортивно-танцевального клуба «Радость» на днях вернулись из Симферополе, где принимали участие в открытых соревнованиях полуострова по спортивным танцам. Керчане показали достойный результат.

Все танцоры, которые представляли Керчь – заняли призовые места. Руководитель школы Анастасия МОЛЧАНОВА поздравляет своих воспитанников – Артура РАХМАТУЛИНА – Софию АЛЬ-РАДЖАБИ, Максима КАНАШКИНА – Элину КОЛЕСНИЧЕНКО, Максима СТРЕЛЬНИКОВА – Валерию ШПЕХТ, Марка ОВЧАРЕНКО – Ульяну БЫКОВСКУЮ, Анну ЦВЕТКОВУ, Кристину ШЕВЧЕНКО, Василису МОЛЧАНОВУ.

Особенно танцевальный тренер отмечает пары Виталия ЖМУРКО и Ксении ЧУРБАНОВОЙ, эти ребята заняли 2 место в кубке Вальса и 4 место в кубке Самбы, а так же Максима ПОЛЮШКИНА – Марию МИЛАШОВУ, которые завоевали абсолютную победу в кубке Самбы и кубке Ча-ча-ча, и стали серебряными призёрами кубка Вальса.

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Кроме этого Анастасия МОЛЧАНОВА, отмечает, пару Андрея ЦВЕТКОВА и Марию МОЛЧАНОВУ, которые встали на пьедестал 4 раза. Серебро в Латине и общем зачете, бронза в европейской программе. А также ребята стали серебренными призерами открытого первенства Республики Крым!!!

Уже сейчас Танцоры СТК «Радость» в Ялте и набираются опыта на сборах у лучших тренеров России!!! В эти выходные они принимают участие в последних и самых важных соревнованиях этого года «Крымская жемчужина 2017». Пожелаем удачи Керченским танцорам!!!

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