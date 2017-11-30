Керченские танцоры отличились на соревнованиях в Ялте

Солисты образцового ансамбля бального танца “Ритм” МБУДО ДШИ. им. Р. В. Сердюка вернулись с победой с всероссийских соревнований по танцевальному спорту “CUPRESS 2017”, которые состоялись 25 ноября в г.Ялта.



Широбоков Дмитрий-Дрозд Анастасия Юн 2+1B – два первых места

Позднеев Марк-Сихарулидзе Валерия Юн2D – два первых места

Пироженко Иван-Омельчук Ксения Юн1Е – первое и второе место

Рябчинский Иван-Куракина Ирина Юн1Е – второе место

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Шевков Валерий-Чеверда Карина кубок медленного вальса-первое место, кубок ча-ча-ча и самбы первое место

Мельгром Нона и Шемелина Дарья по пяти танцам первое место, кубок ча-ча-ча и самбы первое место

Катамахин Кирилл и Фоменко Валерия по пяти танцам первое место, куюок ча-ча-ча и самбы первое место

Поздравляем талантливых керчан!

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