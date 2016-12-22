Юные дарования из Керчи отвоевали золото на конкурсе в Севастополе. С этим радостным событием с редакцией KerchINFO.com поделилась руководитель танцевального центра Костроминых Оксана Костромина.

18 декабря в Севастополе состоялся Крымский конкурс бального танца «Зимний бал». Керчь представляла пара Мельниченко Денис и Гора София от танцевального центра Костроминых.

Юные бальники продемонстрировали высокий уровень подготовки и пленили судейскую коллегию, заняв первое место в европейской программе и первое место в латиноамериканской программе.

Редакцией KerchINFO.com присоединяется к поздравлениям и желает продолжать покорять не только республиканские конкурсы, но и всероссийские.

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