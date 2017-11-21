Керченские танцоры привезли “Золото Кубани”

Международные соревнования по танцевальному спорту Золото Кубани-2017 состоялись 18-19 ноября в г. Краснодаре.

На мероприятии присутствовали судьи из 7 стран, спортсмены из 17 регионов России, а также спортсмены из Азербайджана – все это создало серьезную конкуренцию среди танцоров на паркете. И в очередной раз солисты образцового ансамбля бального танца “Ритм” МБУДО ДШИ им. Р.В Сердюка показали достойные результаты.

Гладков Никита и Шевченко Вероника заняли 1 место в lat и 2 место в st;

Краснов Иван и Полякова Дана – 3 место в st и 4 место в lat;

Абрамов Глеб и Гусакова Анна сумели занять 1 место по пяти танцам, 2 место кубок вальса, 1 место кубок самбы, 1 место кубок ча-ча-ча и 1 место кубок джайва;

Осьмушко Николай и Гусакова Анастасия взяли 1 место по пяти танцам, 1 место кубок самбы, 2 место кубок джайва и 3 место кубок ча-ча-ча;

Китченко Андрей и Волошина Кристина 4 место в st в категории RS Молодежь+Взрослые;

И также хочется поздравить Крючкову Алису, Барабаш Алину и Костикову Анну с занятым первым местом по “Пяти танцам”!

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