Керченские танцоры стали «восходящими звёздами» в Севастополе

Танцевальный центр Костроминых снова привёз в родной город победы. На этот раз ребята ездили в Севастополь на фестиваль «Восходящие звезды – 2017», который прошёл в минувшие выходные.

Как рассказала руководитель центра Оксана КОСТРОМИНА, на соревнования по спортивным танцам от них ездила одна пара – Виктор ГАПЧЕНКО и София ГОРА. Юные танцоры соревновались в латиноамериканской программе и заняли первое место в категории Юниоры, класс 1 Д.

Читайте: Керченские танцоры привезли “Золото Кубани”

Для керченского танцевального центра Костроминых это третий конкурс за этот месяц. Воспитанники центра успешно выступили в Симферополе на фестивале по спортивным бальным танцам «Tavria open 2017», а также на керченском «Осеннем балу».



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

