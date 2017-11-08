Керченские танцоры успешно выступили на «Осеннем балу»

Юные керчане, из танцевального Центра Костроминых принимали участие в конкурсе спортивного бального танца «Осенний бал» в Керчи в минувшую субботу. Ребята заняли только призовые места.

Как рассказала руководитель танцевального центра Ольга КОСТРОМИНА, ребята во всех возрастных категориях заняли призовые места: «В целом у клуба: шесть первых мест, четыре вторых места и семь третьих мест». На соревнования танцовщики ездят около 2-3 раз в месяц. Следующий турнир, на который отправятся керчане пройдёт 12 ноября в Симферополе.

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В танцевальном центре Костроминых занимаются по направлениям бальных и латиноамериканских танцев, а также готовят танцоров для участия в соревнованиях.

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