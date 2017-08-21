Керченские танцовщицы BELLY DANCE привезли новые победы

В Алуште прошел танцевальный конкурс BELLY DANCE «Crimea fest oriental-2017». Керченские танцовщицы покорили публику и жюри.
На днях в Алуште состоялся конкурс по BELLY DANCE (танец живота) под названием «Crimea fest oriental-2017».
Читайте: Керченские теннисисты привезли бронзу из Сочи
Честь Керчи защищали воспитанницы коллектива восточного танца «ДИВА» под руководством Диляры Шабардиной: Ковальчук Юлия, Дитанова Фериде, Гракова Александра, Гоган Эвелина, Гузенко Вероника и Добрынина Василина.
Результатом сложного конкурсного дня стали 7 почетных грамот, 5 медалей и два кубка.
Редакция присоединяется к поздравлениям и желаем продолжать пополнять коллекцию побед.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: