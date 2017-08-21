Керченские танцовщицы BELLY DANCE привезли новые победы

В Алуште прошел танцевальный конкурс BELLY DANCE «Crimea fest oriental-2017». Керченские танцовщицы покорили публику и жюри.

На днях в Алуште состоялся конкурс по BELLY DANCE (танец живота) под названием «Crimea fest oriental-2017».

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Честь Керчи защищали воспитанницы коллектива восточного танца «ДИВА» под руководством Диляры Шабардиной: Ковальчук Юлия, Дитанова Фериде, Гракова Александра, Гоган Эвелина, Гузенко Вероника и Добрынина Василина.

Результатом сложного конкурсного дня стали 7 почетных грамот, 5 медалей и два кубка.

Редакция присоединяется к поздравлениям и желаем продолжать пополнять коллекцию побед.

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