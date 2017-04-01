Керченские танцовщики покорили Москву

Юные керченские бальники завоевали медали на турнире в Москве. Первый день больших соревнований по танцевальному спорту оказался удачным для земляков.

В эти дни в Москве проходит Международные соревнования по танцевальному спорту «Танцевальная Московия – 2017». Демонстрировать свои таланты на турнир отправились и керченские танцовщики.

Первый день оказался для юных бальников весьма удачным.

Пара Тюшкевич Григорий и Брус Диана завоевала призовое третье место в категории «Юниоры 2» — двоеборье (десять танцев).

Редакция KerchINFO.com поздравляет земляков и желает привозить в Керчь еще больше не менее достойных наград



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