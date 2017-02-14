Керченские танцовщики порадовали новыми победами

Воспитанники ансамбля бального танца «Ритм» привезли в Керчь три кубка за первое место. Двенадцатого февраля в Симферополе провели открытые соревнования по танцевальному спорту «Nika Dance winter cup» 2017, в которых керченские бальники заняли призовые места.

В прошедшее воскресение в крымской столице состоялся конкурс по бальным танцам «Nika Dance winter cup» 2017. Среди нескольких десятков пар со всего полуострова приняли участие и керченские бальники. Участники ансамбля «Ритм», под руководством тренера Цыганковой Натальи Васильевной, достойно выступили в соревнованиях и забрали три кубка за первенство.

Читайте: Юные бальные танцовщики Керчи поучаствовали в мастер-классе

Конкурс судили члены жюри из всей России. Керченские танцовщики Брус Диана и Тюшкевич Григорий взяли два первых места в категории юниоры 2 С и Д класса. Первенство в категории юниоры 1 взяла пара Калашниковой Вероники и Маринкина Андрея.

Редакция KerchINFO.com поздравляет воспитанников ансамбля бального танца «Ритм» и их тренера Цыганкову Наталью Васильевну с одержанными победами, а также желает новых успехов и достижений.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





