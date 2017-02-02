ансамбль бального танца «Ритм»

Керченские танцовщики стали победителями танцевально-спортивного турнира «Черноморские звёздочки». 

В Анапе прошёл Российский турнир по танцевальному спорту «Черноморские звёздочки», в котором приняли участие воспитанники образцового ансамбля бального танца «Ритм» МБУДО ДШИ имени Р.В.Сердюка г.Kерчи.

В соревнованиях принимали участие танцевальные коллективы из всего Крыма и Краснодарского края. Керченские танцовщики показали хороший результат в соревнованиях по танцевальному спорту.

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Воспитанники образцового ансамбля бального танца «Ритм» взяли призовые места и стали победителями турнира «Черноморские звёздочки». Первое место заняли Гусакова Анастасия и Осьмушко Николай. Танцевальная пара — Гусакова Анна и Иорданов Илья взяли третье призовое место. А танцевальный дуэт Московского Алексея и Матузенко Анастасии занял в соревнованиях первое и второе места.

Мы гордимся маленькими керченскими танцовщиками! Вы — гордость всего города! Мы желаем вам новых побед и достижений!

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ансамбль бального танца «Ритм»
ансамбль бального танца «Ритм»
ансамбль бального танца «Ритм»
ансамбль бального танца «Ритм»
ансамбль бального танца «Ритм»
ансамбль бального танца «Ритм»
ансамбль бального танца «Ритм»
ансамбль бального танца «Ритм»
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