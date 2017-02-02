Керченские танцовщики стали победителями танцевально-спортивного турнира «Черноморские звёздочки».

В Анапе прошёл Российский турнир по танцевальному спорту «Черноморские звёздочки», в котором приняли участие воспитанники образцового ансамбля бального танца «Ритм» МБУДО ДШИ имени Р.В.Сердюка г.Kерчи.

В соревнованиях принимали участие танцевальные коллективы из всего Крыма и Краснодарского края. Керченские танцовщики показали хороший результат в соревнованиях по танцевальному спорту.

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Воспитанники образцового ансамбля бального танца «Ритм» взяли призовые места и стали победителями турнира «Черноморские звёздочки». Первое место заняли Гусакова Анастасия и Осьмушко Николай. Танцевальная пара — Гусакова Анна и Иорданов Илья взяли третье призовое место. А танцевальный дуэт Московского Алексея и Матузенко Анастасии занял в соревнованиях первое и второе места.

Мы гордимся маленькими керченскими танцовщиками! Вы — гордость всего города! Мы желаем вам новых побед и достижений!

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