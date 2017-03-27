Керченские театралы устроили «капустник»

В преддверии Дня театра в малом зале ДК «Корабел» прошла литературно-музыкальная гостиная, которую провели артисты Нового любительского драматического театра, а также преподаватели детской школы искусств им. Сердюка.

В ходе мероприятия гостям были представлены отрывки из нескольких пьес, в т.ч. был показан фрагмент из нового спектакля «Бельведер” Александра Дьяченко.

Какой же театр без танцев. Организаторы мероприятия провели небольшой экскурс в историю и рассказали о том, что первая театральная постановка была датирована 2500 годом до н.э. И состоялась она в Древнем Египте. Именно поэтому ансамблем классического танца «Сияние» был представлен фрагмент из балета Антона Арецкого “Египетские ночи”.

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Свои выступления показали и совсем юные, начинающие актеры из детского театра-студии «Лицедеи». Ребята прочитали отрывки из произведений классиков.

Ну а в заключении концертной программы песню Эдит Пиаф исполнила актриса театра и кино Юлия Орешко.



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