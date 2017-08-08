Керченские теннисисты привезли бронзу из Сочи

В Сочи прошел Летний кубок по большому теннису. Честь Керчи отстаивали воспитанники спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ».

На днях в Сочи состоялся ряд Летних кубков по большому теннису в разных возрастных категориях. В двух из них достойный результат продемонстрировали юные керченские спортсмены.

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Так, среди 22 сильных соперников 8-летний Саранди Артур занял третье место, а среди девочек до 15 лет почётную бронзу завоевала Саранди Наталья.

Подающие надежды теннисисты — воспитанники тренера Триполюкова Игоря Сергеевича спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ».

Редакция KerchINFO.com присоединяется к поздравлениям и желает завоевывать все лучшие награды с каждым разом.

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