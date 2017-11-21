Керченские тхэквондисты показали высокий уровень

В Спортивном комплексе «Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Крым» г. Симферополь 18 ноября прошел традиционный республиканский турнир по тхэквондо, «Открытое Первенство г. Симферополь». Турнир входит в календарь Министерства спорта РК и является этапом отбора в сборную Крыма на Первенство России.

На турнире собралось более 300-от участников, представляющих команды городов и районов Крыма.

Первенство проводилось во всех возрастных категориях, в видах программы, формальные комплексы, спецтехника, силовой тест и самый престижный вид – спарринг.

Команда «Керченского Союза Тхэквондо» (тр. Кальченко Э.В. и Горожанская А.А.), была представленна спортсменами двух клубов: «Детско-юношеский клуб физической подготовки» (дир. Жмака О.С.) и Центр развития ребенка «Умка».

Керченские тхэквондисты в очередной раз показали высокий уровень спортивного мастерства, несмотря на то, что команда была самой маленькой на турнире, она смогла занять 3-е общекомандное место.

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Наши спортсмены завоевали, 11 золотых, 5 серебрянных и 2 бронзовых медали.

Первые места в заняли: Степанов Александр (до 29 кг.), , Балоночкин Дмитрий (до 34 кг.), Лукша Алексей (юноши до 63 кг.), Лукша Артем (до 35 кг.), Касаткин Артем (до 50 кг.), Парфененко Олег (до 45 кг.), Селин Данил (до 40 кг.), Беспалова Анна (до 35 кг.), Синельникова Ольга (силовой тест), Никитин Алексей (до 69 кг.) и Бондарев Леонид (до 51 кг.).

Вторые места достались: Мацюк Ивану (до 26 кг.), Михалеву Евгению (до 34 кг.), Бондаренко Виктории (до 40 кг.), Карнацкому Ивану (до 50 кг.) и Шапошнику Тимуру (до 46 кг.)

Третьими стали: Синельникова Ольга (до 34 кг.) и Инино Никита (юноши до 40 кг.).

Команда благодарит Дмитрия Брагэ и Степана Степанова за работу судьями на этих соревнованиях.

Спортсмены и тренера, благодарят руководство «Керченского АТП-14313», а так же родителей за помощь в организации поездки

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