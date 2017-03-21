Керченские тхэквондисты привезли 9 медалей с крымского турнира

Команда «Керченского Союза Тхэквондо» 18 марта приняла участие в «Кубке Главы Симферопольского района по тхэквондо ИТФ». Турнир прошел в селе Константиновка и был приурочен к годовщине знаменательного события, возвращению Крыма в состав России. На соревнованиях собралось около 200-от спортсменов в возрасте от 7 до 17 лет, представляющие клубы города Симферополь, населенные пункты Симферопольского района, а так же команды из Феодосии и Керчи.

Керченская команда, под руководством тренера Кальченко Э.В., была сформирована из 8-ми спортсменов, воспитанников ДЮКФП (дир. Жмака О.С.). Несмотря на то, что наша команда была самой маленькой на турнире, выступила она на «отлично». Керченские спортсмены завоевали: 7 золотых и 2 серебряных медали, подтвердив свой высокий спортивный уровень.

Читайте: Керченские боксёры привезли медали с крымских соревнований

Золотые медали в соревнованиях по спаррингу завоевали: Селин Данил (Лицей искусств), Степанов Александр и Лукша Алексей (школа № 23), Мацюк Иван (школа № 19), Михалев Евгений (школа № 12). А вот, Синельникова Ольга завоевала две золотых медали, выиграв, как в соревнованиях по спаррингу, так и в соревнованиях по формальным комплексам.

Серебряные медали вручены, Балоночкину Дмитрию и Лукше Артёму из школы № 23, которые уступили лишь в финале.

Спортсмены и тренера благодарят родителей за помощь в организации поездки.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

