Керченские тхэквондисты привезли медали из Новороссийска

Команда «Керченского союза тхэквондо» 24 декабря побывала в городе-герое Новороссийск, где проходил традиционный предновогодний турнир, «Открытое первенство г. Новороссийск по тхэквондо (ИТФ) «Новогодние каникулы».

В команду, под руководством тренера Кальченко Э.В., вошли 11 спортсменов, воспитанников ДЮКФП (дир.Жмака О.С.). Соревнования проводились в виде программы спарринг, среди спортсменов в возрасте от 5-ти до 17-ти лет. Конкуренция на турнире была серьезной, ведь на спортивных площадках спорткомплекса «Патриот», собралось около 400-от юных спортсменов, представляющих весь Краснодарский край.

Керчане выступили очень достойно на этих престижных соревнованиях, по итогам все наши спортсмены смогли завоевать медали разного достоинства.

Наиболее успешно выступили, занявшие первые места: Лукша Артём (10-11 лет, до 35 кг.), Касаткин Артём (12-14 лет, до 50 кг.) и Парфененко Олег (12-14 лет, до 45 кг.).

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Дошли до финала, но уступили и остались с серебрянными медалями: Синельникова Ольга (10-11 лет, до 32 кг.), Зелин Евгений (12-14 лет, до 45 кг.), Карнацкий Иван (12-14 лет, до 55 кг.), Степанов Александр (8-9 лет, до 29 кг.) и Мацюк Иван (8-9 лет, до 26 кг.).

Третьи места заняли: Буланов Иван (10-11 лет, до 34 кг.), Инино Никита (12-14 лет, до 45 кг.) и Селин Данил (12-14 лет, до 40 кг.).

«Керченский союз тхэквондо» благодарит Степанова Степана, за работу судьей на этом турнире и родителей за помощь в организации поездки.



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