Керченские тхэквондисты снова привезли в родной город победу

В начале сентября в Анапе прошли десятые Всероссийские юношеские игры боевых искусств, где отличились керченские спортсмены-тхэквондисты.

Турнир по этому виду спорта собрал лучших юниоров от 12 до 17 лет со всей России. В сборную команду Крыма вошли 7 керченских спортсменов. Несмотря на серьёзную конкуренцию, ребята показали себя на высоте.

«Золото» «Всероссийских юношеских игр» принесли команде Анна Горожанская и Олег Парфененко в весовых категориях до 64 и до 45 кг. Серебряную медаль среди юниоров в весе до 75 кг завоевал Валерий Гринев. Третьи места завоевали: Андрей Самойленко, Дмитрий Брагэ и Степан Степанов.

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Великолепно проявили себя керчане и в последний день игр, когда на турнире проходили командные соревнования. Сборная команда Республики Крым, в жесточайшей борьбе смогла выиграть первое место в соревнованиях по командному спаррингу среди юниоров 14-17 лет, став заслуженными чемпионами юношеских игр.

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