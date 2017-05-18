Керченские учащиеся соревновались в эстафете

На центральном стадионе 17 мая города состоялась традиционная эстафета на призы «Керченского рабочего».
Ежегодная эстафета на приз редакции газеты «Керченского рабочего», посвященная Дню Победы, прошла на стадионе «50—летия Октября» в 73—й раз. Участниками эстафеты были учащиеся школ, колледжей и техникумов. Лучшие спортсмены учреждений соревновались за звание самого выносливого и быстрого.
В начале – небольшая разминочная пробежка, а затем – расстановка по местам и СТАРТ! От каждого учреждения предоставлялось две команды по 10 человек.
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В юношеской эстафете места распределились так:
Среди общеобразовательных школ I место заняла ОШ No26, II место – ОШ No12, III место – Лицей искусств.
Среди колледжей: I— Судомеханический техникум II место – Керченский технический колледж III — Керченский политехнический колледж.
В женской эстафете среди общеобразовательных школ I место завоевала гимназия No1, II место с небольшим отрывом заняла ОШ No13, III место – ОШ No15 и ОШ No25. Среди колледжей и техникумов:
I— Керченский медицинский колледж;
II— Керченский политехнический колледж;
III— Керченский профессиональный лицей.
Также были подведены общекомандные итоги. Итак, среди общеобразовательных школ I место– гимназия No2, II место – ОШ No26, III место – Лицей искусств. Среди колледжей и техникумов: I место — Керченский медицинский колледж, II место— Керченский политехнический колледж, III место— Судомеханический техникум.
Команды—победители были награждены дипломами, а также кубками за первенство.
Текст и фото – Ольга Бойцова
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