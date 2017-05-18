Керченские учащиеся соревновались в эстафете

Керченские учащиеся соревновались в эстафете
Май 18 13:04 2017

На центральном стадионе 17 мая  города состоялась традиционная эстафета на призы «Керченского рабочего».
Ежегодная эстафета на приз редакции газеты «Керченского рабочего», посвященная Дню Победы, прошла на стадионе «50летия Октября» в 73й раз. Участниками эстафеты были учащиеся школ, колледжей и техникумов. Лучшие спортсмены учреждений соревновались за звание самого выносливого и быстрого.

В началенебольшая разминочная пробежка, а затемрасстановка по местам и СТАРТ! От каждого учреждения предоставлялось две команды по 10 человек.

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В юношеской эстафете места распределились так:

Среди общеобразовательных школ I место заняла ОШ No26, II местоОШ No12, III местоЛицей искусств.
Среди колледжей: IСудомеханический техникум II местоКерченский технический колледж IIIКерченский политехнический колледж.

В женской эстафете среди общеобразовательных школ I место завоевала гимназия No1, II место с небольшим отрывом заняла ОШ No13, III местоОШ No15 и ОШ No25. Среди колледжей и техникумов:
IКерченский медицинский колледж;
IIКерченский политехнический колледж;
IIIКерченский профессиональный лицей.

Также были подведены общекомандные итоги. Итак, среди общеобразовательных школ I местогимназия No2, II местоОШ No26, III местоЛицей искусств. Среди колледжей и техникумов: I местоКерченский медицинский колледж, II местоКерченский политехнический колледж, III местоСудомеханический техникум.

Командыпобедители были награждены дипломами, а также кубками за первенство.

Текст и фото – Ольга Бойцова

 

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