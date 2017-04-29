Керченские уличные экстрималы показали свое мастерство

Впервые в Керчи прошел муниципальный фестиваль уличных экстрим-направлений, организованный городской администрацией, отделом по вопросам физической культуры и спорта.

Целью мероприятия стала задача привлечь и показать, что в городе идет развитие и поддержка экстрим-направлений, особенно любительских, уличных.

Стоит отметить, что на площади Ленина собрались только непрофессиональные, уличные коллективы. Заявки на участие подали восемь коллективов. Это и хип-хоп танцоры, роллеры, скейтеры. Площадка для выступлений была предоставлена всем желающим, без возрастных ограничений.

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Выступления экстрималов сопровождалось зажигательной музыкой. Также среди скейтеров и роллеров были проведены небольшие соревнования, по результатам которых были вручены памятные подарки.

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