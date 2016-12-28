Керченская сборная по водному поло стала открытием чемпионата в Москве

Керченские спортсмены приняли участие в Предновогоднем турнире по водному поло в Москве. В целом данный турнир состоял из трех этапов, в течении которых команды набирали балы. Однако, керчан пригласили попробовать свои силы вне конкурса.

«Мы планировали ехать в Москву на сборы, но оказалось, что в этот период проходил финал турнира. Мы решили, что это отличная возможность попробовать свои силы», — рассказывает тренер Евгений Обединский.

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В турнире приняло участие 10 команд. В течении трех дней прошло 5 игр, в 4 из которых керченские ватерполисты одержали уверенную победу.

За столь успешных дебют на российских соревнованиях наша сборная получила кубок в номинации «Открытие турнира».

Редакция KerchINFo.com поздравляет юных ватерполистов и желает привозить в родной город все больше кубков с турниров самых разных уровней.

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