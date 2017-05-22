Керченские ветераны футбола приняли участие в новороссийском турнире

В Новороссийске, с 19 по 21 мая, прошел турнир по футболу среди ветеранов. В соревнованиях приняли участие восемь команд из разных городов России, в их числе – керченский «Океан».

Согласно регламенту турнира, к участию допускались футболисты-ветераны от 40 лет и старше. В каждой команде было заявлено 15 спортсменов-любителей.

За победу в соревнованиях на стадионе «Центральный» боролись команды «Ротор» (Волгоград), «Зенит» (Севастополь), «Океан» (Керчь), «Стрела» (Воронеж), «Динамо» (Ставрополь), «Спартак» (Анапа), «Прогресс» (Ростов-на-Дону) и «Черноморец» (Новороссийск).

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По итогам турнира керченский «Океан» занял седьмое место. Среди лучших игроков турнира числится участник команды Павел МОРОЗ.

В тройку победителей вошли «Ростсельмаш», «Зенит» и «Динамо».

Турнир провели с целью пропаганды и дальнейшего развития ветеранского футбола, социальной адаптации футболистов, закончивших свое выступление за клубы и укрепления их здоровья.

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