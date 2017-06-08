Керченские ветераны поддерживают Ларису Щербулу

Президиум городского Совета «Общественной организации ветеранов города-героя Керчи» обнародовал заявление. В документе члены организации выразили поддержку главе городского совета Керчи ЩЕРБУЛЕ Ларисе Викторовне и призвали Прокуратору Керчи тщательно изучить все обвинения, которые прозвучали в адрес чиновника.

Так, Президиум городского Совета «Общественной организации ветеранов города-героя Керчи», ознакомившись с информацией представителей депутатского корпуса по материалам коррупции и взяточничества со стороны бывшего Главы администрации города и, якобы причастности к этому делу Главы муниципального образования городской округ Керчь, посчитал необходимым сделать официальное заявление.

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В документе Президиум общественной организации отметил, что полностью поддерживает проводимую в городе борьбу против коррупции и взяточничества, но знает Ларису Викторовну как «руководителя, который консолидировал общественность города, проделав большую работу по сотрудничеству с другими регионами РФ, её внимательного отношения к ветеранам, пожилым людям, а так же огромную работу по патриотическому воспитанию молодого поколению».

Также в заявлении отмечается, что ветеранам «знакома практика необоснованного обвинения человека, возможности оклеветать и опорочить честное имя».

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Следовательно, «Общественная организация ветеранов города-героя Керчи» выступает против поспешных обвинений в адрес любого гражданина Керчи. А все обвинения в адрес председателя горсовета Ларисы Щербулы должны быть тщательно изучены Прокуратурой города.

Напомним, не так давно в кулуарах городского совета Керчи разгорелся скандал. Следственный комитет России по Республике Крым направил депутатам горсовета Керчи представление следователя о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Документ был представлен в ходе очередной 70 сессии городского совета 25 мая 2017 года.

Однако вопрос так и не был рассмотрен, поскольку зампредседателя горсовета Николай Гусаков после длительного перерыва объявил сессию закрытой.

В связи с этим депутатами было предложено ввести в повестку дня вопрос об отстранении от должности председателя горсовета Керчи Ларисы Щербулы.

Напомним, что Керчь время от времени сотрясают коррупционные скандалы:

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