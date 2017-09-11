Керченские власти борются с детским алкоголизмом

В Керчи прошло заседание Комиссии по делам несовершеннолетних. На повестку дня заседания было вынесено 24 вопроса.

В ходе заседания комиссия приняла ряд социально значимых решений. Так, в Банк данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, была включена одна керченская семья. Для двух других — были утверждены индивидуальные реабилитационные программы.

Также был рассмотрен материал в отношении несовершеннолетней, совершившей распитие спиртных напитков и в результате этого подвергшей опасности своё здоровье. В результате выяснения обстоятельств дела, беседы с девочкой и её матерью, принято решение о необходимости проведения реабилитационной работы. Семья будет посещена по месту жительства, подготовлены документы для включения в Банк данных.

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Кроме того, в ходе заседания прошло предварительное рассмотрение 11 административных дел, решения по которым были приняты коллегиально. 4 из них были составлены в отношении родителей, ненадлежащим образом выполняющих обязанности, 2 — в отношении родителей, чьи дети злоупотребляли алкоголем, однако не достигли возраста привлечения к административной ответственности. С молодыми людьми проведены беседы о привлекательности здорового образа жизни, недопущении употребления спиртных напитков, пагубном влиянии алкоголя на организм человека.

Также на заседании был заслушан отчёт отдела полиции УМВД РФ по г. Керчи о проведении работы с семьями и несовершеннолетними, состоящими в Банке данных. По результатам отчёта отделу полиции рекомендовано ходатайствовать об исключении из Банка данных одной из семей, имеющей стойкую тенденцию к улучшению ситуации.

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