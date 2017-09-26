Керченские власти могут решить проблемы на улице Рыбаков

Вчера, 25 сентября, по просьбе керчан, проживающих в домах по ул. Рыбаков, прошла встреча с участием главы муниципального образования г. Керчь Николаем Гусаковым, заместителя главы администрации Николая Зотова, депутата городского совета Евгения Масюткина и начальника управления ЖКХ Вячеслава Карпова. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Несколько десятков человек собрались во дворе дома по ул. Рыбаков, 1. Местные жители жаловались на новую дорогу по ул. Архиепископа Луки Воино-Ясенецкого. Автомобилисты и водители большегрузов ездят по этой дороге не только в церковь, но и просто пересекая район, и днём, и ночью, нередко нарушая скоростной режим.

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Власти города выслушали жителей и определили лидеров общественного мнения, которые будут контактировать с ними по этой проблеме.

Николай Гусаков отметил, что городские власти могут установить дорожные знаки, ограничивающие движение и лежачих полицейских (по согласованию с ГИБДД их можно установить в местах, которые укажут местные жители) – что поможет снизить скорость. Также чиновник подчеркнул, что в этом году планируется капитально отремонтировать улицы Буденного и Ворошилова, что может разгрузить транспортные потоки.

Уже сегодня пройдёт вторая встреча, где будут приниматься следующие решения и дополнительно обсуждаться проблематика.

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