Керченские власти наградили юных спортсменов

Лучшие керченские бойцы под руководством тренеров Игоря Страшко и Игоря Гайворонского вернулись с VI-го этапа Евро-Азиатского Кубка Мира по боевым единоборствам, который проходил в Анапе с 20 по 25 июня. Ребята показали отличный уровень мастерства и привезли награды.

Поздравить юных спортсменов приехали глава города Николай Гусаков, председатель депутатской комиссии по физкультуре и спорту Дмитрий Андропуло и главный учредитель федерации спортивных боевых единоборств им. Георгия Победоносца Дмитрий Яковенко.

Николай Гусаков, обращаясь к спортсменам, сказал, что они — одни из самых достойных представителей молодежи нашего города, поблагодарил их за усердные тренировки и волю к победе. Все ребята получили из рук председателя Керченского городского совета почетные грамоты. Особо отмечены были три керченских спортсмена Владимир Викторов, Арслан Вагапов и Владислав Тимофеев, которые по результатам выступлений вошли в состав делегации от России, и в скором времени отправятся на Чемпионат Мира в Италию.

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Слова благодарности ребятам и тренерам прозвучали из уст Дмитрия Андропуло и Дмитрия Яковенко. Они также пожелали ребятам новых громких побед. Дмитрий Яковенко передал в спортивный клуб икону Георгия Победоносца, как символ бесстрашия и мужества.

После торжества Николай Гусаков осмотрел спортивный зал, где тренируются юные спортсмены, проверил материально-техническое оснащение. У ребят отличный новый ринг, где они оттачивают свое мастерство, просторный и светлый зал. Председатель горсовета отметил, что всячески будет поддерживать и развивать спортивное направление в городе.

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