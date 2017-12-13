Керченские власти не спешат восстанавливать Вечный огонь

В середине ноября журналисты редакции КерчьИНФО отправили письмо в электронную приёмную главы городской Администрации Сергея БОРОЗДИНА с просьбой обратить внимание на неудовлетворительное состояния вечного огня в Сквере Славы в Керчи.

Отсутствие цифры на вечном огне в центре города заметили многие керчане, кому-то на такие мелочи всё равно, но есть неравнодушные, социально-активные люди, которые неоднократно указывают на данную

проблему, в том числе и нам, редакции КерчьИНФО.

Читайте: Поправки в правилах благоустройства Керчи приняты

То, что в наших силах, мы делаем. На наш запрос пришёл ответ с подписью замглавы Администрации Евгения АДАМЕНКО:

«По результатам рассмотрение обращения сообщаем, что данный вопрос решается по изготовлению и установке цифры на памятник вечного огня».

Ответ пришёл 22 ноября, сегодня – 13 декабря. И цифры на вечном огне по-прежнему нет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

