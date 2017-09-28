Керченские власти пытаются решить проблемы горожан

В керченской администрации сегодня прошёл очередной личный приём граждан. Городские власти рассмотрели пять вопросов от обеспокоенных жителей.

Керчан беспокоил ремонт внутриквартальных дорог на улице Чернышевского, качество работ управляющих компаний, обслуживание малосемейного общежития по ул. Блюхера, 3, перерасчет за предоставление коммунальных услуг и постановка на кадастровый учет жилого дома.

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Замглавы администрации Роман Кириченко вместе с руководителями профильных подразделений администрации, а также руководителями муниципальных унитарных предприятий разбирались в проблемах горожан. По всем заявленным обращениям даны разъяснения и рекомендации. Уполномоченным лицам поручили оказать содействие в решении озвученных на приеме вопросов.

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