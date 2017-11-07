Керченские власти взялись за восстановление городских стадионов

На стадионе 50-летия Октября к 30 ноября откроют запасное футбольное поле, работы по реконструкции финансирует керченская Администрация совместно с правительством Республики Крым.

Одно из запасных полей стадиона не реставрировали более 50 лет – сейчас там асфальт, о спортивном прошлом напоминают только рамки футбольных ворот. Но уже в конце ноября здесь будет полноразмерное поле, с восьмиметровым ограждением, освещением, табло и трибунами для двухсот болельщиков, а также с современным покрытием – искусственной травой. Как рассказал журналисту КерчьИНФО директор по строительству подрядной организации «Атлантис» Александр ЛИСУН, такое покрытие (кстати, голландское) более безопасно и удобно для бега. Сейчас подрядчик демонтирует старое асфальтовое покрытие. Затем будут выравнивать основу и приступать к укладке травы.

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Также Администрация Керчи сейчас ведёт переговоры с собственниками стадиона «Металлург» о безвозмездной передаче стадиона городу. По словам Сергея БОРОЗДИНА, пока понимания нет: «Готовимся к судебному процессу. Уверен, что мы выиграем его. Стадион нужно восстанавливать».

На стадионе в Аршинцево планируют восстановить существующее зелёное поле, на запасном поле – постелить современное искусственное полотно, чтобы дети могли заниматься круглогодично.



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