В детской школе искусств им. Р. В. Сердюка прошел концерт выпускников класса эстрадного вокала. Преподаватель юных талантов — Галкина Марина.

Две успешные выпускницы класса, которые сейчас проходят обучение в Москве, посетили сегодня стены родного дома искусств, где их научили когда-то всему, что они умеют сейчас.

«Ксения Каторская и Алена Никитина – мои выпускницы, которые сейчас учатся в Москве. Приехать должно было больше девочек, но не у всех получилось», — рассказала Марина Владимировна.

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В промежутках между выступлениями выпускниц, зрителей радовали учащиеся класса эстрадного вокала.

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