В Симферополе завершился 4 тур Открытого чемпионата Республики Крым по волейболу среди женщин. Честь Керчи на соревнованиях отстаивала команда «Максимум».

Девушки сразились в двух нелёгких поединках с командами детско-юношеских спортивных команд из городов Саки и Евпатории. Первый матч окончился со счетов 2-1 в пользу «ДЮСШ». Второй матч оказался для керчанок более удачным. Команда «Максимум» одержала победу со счётом 0-2.

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Результаты 4 тура выглядят следующим образом:

Суббота 28 января 2017 года

2-1 ДЮСШ (Саки) — Максимум (Керчь)

2-1 ДЮСШ (Саки) — ДЮСШ (Кр.пер.)

0-2 ДЮСШ (Евпатория) — Максимум (Керчь)

2-0 ДЮСШ (Кр.пер.) — ДЮСШ (Евпатория)

0-3 Евпатория — ОАЗИС

Воскресенье 29 января 2017 года

3-1 ФНС — Севастополь

3-1 Таврида — Алушта

0-2 Волна – 17 м/с

0-2 Стальновская СШ — Феодосия-1

0-2 Стальновская СШ — 17 м/с

0-2 Академия — Феодосия-1

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