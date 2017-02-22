Керченские воспитатели будут получать почти на 2000 рублей больше

Министерство образования полуострова намерено увеличить заработную плату педагогам детских садов почти на две тысячи рублей. Обязательное увеличение заработной платы педагогов должно состояться уже в этом году. Об этом стало известно в ходе вчерашнего заседания комитета Государственного совета РК по образованию, науке, молодежной политике и спорту.

Руководство республики планирует поднять среднюю оплату труда сотрудников детских дошкольных учреждений полуострова с 20,5 тысяч до 22,3 тысяч рублей.

Вспомним, что ещё в прошлом году вопрос о поднятии уровня оплаты труда воспитателям можно было считать закрытым, тогда было решено не осуществлять увеличение начислений для работников бюджетных категорий. Но уже вчера 21 февраля на рабочем заседании комитета Государственного совета РК по образованию было принято решение о том, что зарплата воспитателей в 2017 году должна быть увеличена.

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Напомним, что на сегодня, зарплата воспитателей детских садов — предельно мала и является одной из острых проблем всего российского общества. В частности, в Крыму зарплата работников детских дошкольных учреждений порой в несколько раз ниже, чем у учителей республиканских школ.

В недалёком 2016 году вопрос о повышении зарплаты воспитателям можно было считать закрытым, тогда было принято решение не повышать никакие выплаты и начисления для работников бюджетных категорий.

Будем надеяться, что проблема повышения зарплаты воспитателям детских садов Крыма в 2017 году будет решена. Ведь люди, которые отвечают за будущее нашей страны – наших детей, достойны должной за их труд заработной платы.

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