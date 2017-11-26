Керченские второклассники приобщились к балетному искусству

Вчера в Керчи состоялась премьера балета «Лебединое озеро» в исполнении Русского театра классического балета «Звезды Москвы». После спектакля артисты труппы пообщались с юными керчанами.

В большом театральном зале ДК «Корабел» собрался аншлаг: все керчане, от мала и до велика, собрались на удивительное представление – легендарный балет русского композитора Петра Чайковского, хореографические партии которого искусно исполнили артисты Русского театра классического балета «Звезды Москвы».

На протяжении всего представления в зале не смолкали аплодисменты и возгласы «Браво!», а исполнители главных ролей спектакля не переставали получать цветы.

После окончания балета уникальную возможность отправиться за кулисы получили юные воспитанники керченской гимназии №1. Организатором необычной экскурсии для второклассников стала Анна ГОРОЖАНИНОВА.

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Очутившись за кулисами, ребята стали фотографироваться, брать автографы и рассматривать героев балета – эмоций было много.

Несмотря на двухчасовой спектакль и усталость, с керченскими школьниками пообщалась прима-балерина, а также директор балета Людмила ТИТОВА.

«Я восхищаюсь родителями, которые уже с ранних лет приобщают детей к искусству. Это очень правильных подход. В Керчи мы выступали впервые, но публика нам очень понравилась, особенно ваши детишки», – прокомментировала происходящее Людмила ТИТОВА.

Прима-балерина рассказала, что балет «Звезды Москвы» только-только вернулся из Мексики и после спектакля в Москве снова отправится в заграничное путешествие – в Италию.

От увиденного и услышанного дети были в восторге и еще долго не хотели отпускать артистов.

Балет «Лебединое озеро» в Керчи 25.11.2017

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