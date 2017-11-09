Керченские художники нарисовали «Город у моря»

В культурном центре имени Богатикова юные художник показали, как они видят «Город у моря». На выставку рисунков отобрали самые лучшие работы воспитанников изостудий «Штрих», «Карандаш» и «Арт-дизайн».

Специалист по методике клубной работы Городского дома культуры Ольга ЗАЛЕПУХИНА, рассказала о подготовке к выставке:

«На протяжении двух месяцев мы ходили на пленэры, по этюдам рисовали работы. Плюс у нас было очень много конкурсов на темы «Море» и «Наш мост». Все работы мы решили объединить в такую выставку «Город у моря». Получился вернисаж», – отметила Ольга Николаевна.

В своих картинах дети изобразили достопримечательности города, морских обитателей, красивые пейзажи. Очень много рисунков посвятили теме Керченского моста.

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Выставка сопровождалась торжественным открытием, где выступили танцевальные и вокальные коллективы Городского дома культуры. После концертной части мероприятия гости выставки приступили к голосованию за лучшие работы. В это время, юные таланты соревновались в быстроте собирания мозаичной картинки.

По итогам голосования, выявили четырех победителей разных возрастных категорий. Детей наградили призом зрительских симпатий и сладким подарком.

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