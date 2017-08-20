Керченские художники занимаются благотворительностью

Картины керченских художников будут выставлены в качестве лотов на благотворительном аукционе в г. Самара. Об этом сообщает НИА Самара.

В эту среду, 23 августа, в г. Самара состоится предпоказ работ к благотворительному аукциону. Среди выставочных лотов оказались картины керченских художников.

Работы керченских мастеров можно будет приобрести на выставке в г. Самара, которая продолжится до 2 сентября.

Само мероприятие имеет благотворительный характер. Все собранные деньги пойдут на решение значимой социальной задачи — помощь детям. А именно: расширение ресурсной базы детских домов и приютов, а также поддержку одаренных детей.

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Подобный аукцион в Самаре проходит в 6 раз и собирает работы известных российских художников Москвы, Пензы, Белгорода, Севастополя, Керчи. Также в качестве лотов в аукционе участвуют картины мастеров ближнего зарубежья.

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