Керченские юнармейцы готовятся к годовщине Великой Победы

С начала апреля в Керчи стартовала активная подготовка к 72-й годовщине Дня Победы. В параде примут участие и керченские юнармейцы.

Керченский филиал РООВДВ «Союз десантников Крыма» проводит регулярные тренировки парадного расчёта школьников ко Дню Победы.

Занятия проходят на базе Керченской автошколы ДОСААФ под руководством Председателя местного отделения ДОСААФ и членов керченского отделения «Союза десантников Крыма».

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Планируется, что юнармейцы будут маршировать в составе Керченского гарнизона со своими старшими наставниками.

Для того, чтобы обучиться всему необходимому, получить ценные знания и повысить навык строевого марша школьники тренируются несколько часов в неделю.

Результаты занятия керчане смогут увидеть на праздничном параде 9 мае в центре города.

Справка

Юнармейцы — это юный армеец пионер, член военизированного отряда, участвующего в военно спортивной игре.



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