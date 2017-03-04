«Керченские жемчужинки-2017»: награды получили таланты города

В ДК «Корабел» состоялся традиционный фестиваль «Керченские жемчужинки-2017». Открыло концерт выступление шоу-балета «Алиса».

На главной сцене концертного зала прошло награждение за особые заслуги творческих коллективов и юных дарований, которые смогли продемонстрировать твои таланты не только в городе, но и за его пределами.

Награждать лучших из лучших, самых талантливых керченских детей и их руководителей доверили заместителю председателя горсовета Николаю Гусакову.

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Юные таланты Керчи не ограничились только получением регалий. Они подготовили целую концертную программу, чтобы наглядно продемонстрировать, за что эти награды получены.

Каждый номер сопровождался овациями зала. Зрители получили массу положительных эмоций.

«Керченские жемчужинки-2017»: фото В ДК «Корабел» состоялось праздничное награждения творчески одаренных детей города и их руководителей - «Керченские жемчужинки 2017». Данное мероприятия уже стало традиционным для жителей Керчи. Честь вручить награды юным дарованиям выпала...

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