Керченские ЖКХ отчитались перед руководством города

Сегодня, 21 марта, в администрации заслушали отчет о работе коммунальных служб города. «Точный план благоустройства будет готов и размещен на сайте уже сегодня», – об этом на своей странице в соцсети сообщает председатель Керченского городского совета Лариса Щербула.
В рамках рабочей встречи были рассмотрены следующие темы:
– ликвидация свалок ( в частности был установлен дополнительный контейнер на кладбище в Аджимушкае);
– проведены торги по содержанию дорог;
– установка экстрим—парка в районе зоны отдыха «Черепашка» (начальник УЖКХ сослался на дождливую погоду, но заверил, что в ближайшие дни работы будут выполнены);
– приведение в порядок клумб на Адмиралтейском (их обещают облагородить после окончания плохой погоды);
– поднятие тарифов ( по этому вопросу в администрации города будет проведена разъяснительная работа);
– ремонт подпорной стенки у сквера Славы (было дано поручение активизировать работы его реконструкции) ;
– руководство взяло под особый контроль ремонт дороги к приемному покою городской больницы;
– работа по составлению квартирографии жителей нижней Цементной слободки;
– муниципальный контроль по обращениям депутатов работает над устранением нарушений правил парковки на зеленых зонах;
– совместное проведение с полицией воспитательной работы с подростками, развлекающимися на Пантеоне Славы;
– вопрос освоения муниципального бюджета;
– приведение в порядок памятников ВОВ (было дано поручение ответственным провести ревизию, работы с предоставлением отчёта).
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Остаётся надеяться, что местные ЖКХ оперативно будут выполнять поставленные им задачи и вскоре Керчь будет чистой, ухоженной и облагороженной.