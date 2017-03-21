Керченские ЖКХ отчитались перед руководством города

Керченские ЖКХ отчитались перед руководством города
Март 21 13:01 2017

Сегодня, 21 марта, в администрации заслушали отчет о работе коммунальных служб города. «Точный план благоустройства будет готов и размещен на сайте уже сегодня», – об этом на своей странице в соцсети сообщает председатель Керченского городского совета Лариса Щербула.

В рамках рабочей встречи были рассмотрены следующие темы:

ликвидация свалок ( в частности был установлен дополнительный контейнер на кладбище в Аджимушкае);
проведены торги по содержанию дорог;
установка экстримпарка в районе зоны отдыха «Черепашка» (начальник УЖКХ сослался на дождливую погоду, но заверил, что в ближайшие дни работы будут выполнены);
приведение в порядок клумб на Адмиралтейском (их обещают облагородить после окончания плохой погоды);
поднятие тарифов ( по этому вопросу в администрации города будет проведена разъяснительная работа);
– ремонт подпорной стенки у сквера Славы (было дано поручение активизировать работы его реконструкции) ;
руководство взяло под особый контроль ремонт дороги к приемному покою городской больницы;
–  работа по составлению квартирографии жителей нижней Цементной слободки;
муниципальный контроль по обращениям депутатов работает над устранением нарушений правил парковки на зеленых зонах;
совместное проведение с полицией воспитательной работы с подростками, развлекающимися на Пантеоне Славы;
вопрос освоения муниципального бюджета;
приведение в порядок памятников ВОВ (было дано поручение ответственным провести ревизию, работы с предоставлением отчёта).

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Остаётся надеяться, что местные ЖКХ оперативно будут выполнять поставленные им задачи и вскоре Керчь будет чистой, ухоженной и облагороженной.


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