Керченские ЖКХ отчитались перед руководством города

Сегодня, 21 марта, в администрации заслушали отчет о работе коммунальных служб города. «Точный план благоустройства будет готов и размещен на сайте уже сегодня», – об этом на своей странице в соцсети сообщает председатель Керченского городского совета Лариса Щербула.

В рамках рабочей встречи были рассмотрены следующие темы:

– ликвидация свалок ( в частности был установлен дополнительный контейнер на кладбище в Аджимушкае);

– проведены торги по содержанию дорог;

– установка экстрим—парка в районе зоны отдыха «Черепашка» (начальник УЖКХ сослался на дождливую погоду, но заверил, что в ближайшие дни работы будут выполнены);

– приведение в порядок клумб на Адмиралтейском (их обещают облагородить после окончания плохой погоды);

– поднятие тарифов ( по этому вопросу в администрации города будет проведена разъяснительная работа);

– ремонт подпорной стенки у сквера Славы (было дано поручение активизировать работы его реконструкции) ;

– руководство взяло под особый контроль ремонт дороги к приемному покою городской больницы;

– работа по составлению квартирографии жителей нижней Цементной слободки;

– муниципальный контроль по обращениям депутатов работает над устранением нарушений правил парковки на зеленых зонах;

– совместное проведение с полицией воспитательной работы с подростками, развлекающимися на Пантеоне Славы;

– вопрос освоения муниципального бюджета;

– приведение в порядок памятников ВОВ (было дано поручение ответственным провести ревизию, работы с предоставлением отчёта).

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Остаётся надеяться, что местные ЖКХ оперативно будут выполнять поставленные им задачи и вскоре Керчь будет чистой, ухоженной и облагороженной.





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