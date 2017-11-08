Керченский автовокзал отметит свое 50-летие

Керченский автовокзал отметит свой юбилей. 24 ноября в 13:00 в здании автостанции пройдет торжественное мероприятие.

Все гости города-героя видели здание керченского автовокзала хотя бы раз в жизни. Это точка города, где пересекаются все дороги Керчи. Отсюда берут начало путешествия по всему Крыму и России. Каждый день, множество керчан собираются на центральной автостанции. Одни приехали на работу, другие ждут автобус по направлению «домой».

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Начальник керченского автовокзала Юрий БЕСПАЛОВ рассказал подробнее о том как пройдет празднование юбилея:

«По программе торжественного мероприятия пройдет награждение сотрудников автовокзала. Особенно внимание уделяется ветеранам труда, которые посвятили более 30 лет своей жизни работе на центральной автостанции Керчи,» – отмечает руководитель.

На праздник приглашены почетные гости, Администрация города. Из Симферополя приедут руководители транспортной компании «Крымавтотранс».

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