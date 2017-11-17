Керченский бюджет: на что потратят деньги?

В керченском горсовете вчера под руководством Николая ГУСАКОВА прошло расширенное совещание по рассмотрению проекта бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

В совещание приняли участие депутаты Керченского городского совета, заместители главы администрации, главные распорядители бюджетных средств. Как рассказала журналистам КерчьИНФО председатель Общественного совета Галина МАЗИЛОВА, депутатов ознакомили со всеми статьями бюджета. Однако, не было вопросов не по социальному обеспечению, не по культуре. Было несколько основных вопросов – развитие спорта, ЖКХ (формирование городской среды) и дороги.

Больше всего интересовала программа по развитию спорта в муниципальном образовании. Её предложил председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам молодежи и спорта Дмитрий АНДРОПУЛО. У участников совещания возникли вопросы, почему частично, а не полностью вошла программа по развитию спорта. Как отмечает Галина МАЗИЛОВА, так получилось, поскольку программа не была вовремя подготовлена, а бюджетирование идёт только при наличии конкретных программ.

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Также, по словам Галины МАЗИЛОВОЙ, в бюджете города не заложены средства на ремонт дорог: «Деньги на ремонт дорог получают от траснфертов, от республики и из федерального бюджета».

Утверждать бюджет планируют в начале следующего года, поскольку внутри бюджета ещё возможны некоторые перестановки.

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