Керченский деликатес: рецепты из хамсы

Азовская хамса – излюбленное лакомство керчан. Многие ценители этой маленькой рыбки привыкли кушать малосольный анчоус или рыбацкого посола. Редакция сайта КерчьИНФО предлагает разнообразить ваше меню в сезон хамсовой путины.

В осенний период хамса становиться лидером в списке спроса на рыбную продукцию. Но лишь не многим известно множество вкуснейших блюд из азовского анчоуса. На просторах сети «Интернет» можно найти более 70-ти рецептов. Из хамсы готовят даже борщ и рассольник. Мы выбрали самые вкусные, интересные и доступные методы приготовления керченского деликатеса.

Тушенка из хамсы

Чтобы приготовить тушенку из керченской хамсы, нужно купить самую свежую и вкусную рыбку, приблизительно полкило. Лучше пойти за покупкой часам к 10 утра. Именно в это время привозят хамсу прямо из моря. По дороге захватите пару красных помидорчиков и пару луковиц. Проверьте есть ли у вас на кухне соль, черный перец молотый и горошком, лавровый лист и растительное масло. Если все имеется, то пора приступать к процессу приготовления одного из самых любимых блюд керчан.

Сначала нужно хорошо очистить рыбку . Лук и помидорчики нарезаем кольцами. Хамсичку выкладываем на дно сковородки, сверху слой томатов и лучка. Полить и поперчить по вкусу. Для запаха положим несколько горошин перца и лавровый листочек. Теперь заливаем это кипятком, приблизительно до середины содержимого. Тушим на медленном огне 20-30 минут.

В итоге получаем невероятно вкусную и ароматную тушенку из хамсы. Отличным гарниром к такому блюду можно подать картофельное пюре.

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Хамса «под шубкой»

Для этого салата нам понадобится соленая или малосольная хамса. Это зависит от ваших предпочтений. Рецепт блюда очень прост и знаком многим. По такой же схеме делают «Сельдь под шубой ». Салат укладывают слоями – картофель, рыба с луком, морковь, свекла.

Все овощи кроме лук нужно хорошо помыть, почистить и приготовить (сварить в воде, в пароварке или запечь). Хамсу хорошенько очистить, оставить только филе. Промыть водой. Теперь, готовые овощи натереть на терке, а лук мелко порезать. Филе хамсы мелко порубить.

Прежде чем «надеть шубку на хамсу» уложим ее на слой мягкого картофеля. Это первый слой нашего салата. Смазываем его майонезом. Далее, укладываем рыбный слой и присыпаем его луком. И снова майонез. По этой же схеме укладываем слой морковки и свеклы. Готовое блюдо можно украсить зеленью, дольками лимона или сделать красивую надпись.

Такое блюдо, как правило, ассоциируется с новогодним ужином. Кстати, этот праздник уже потихоньку входит в наш город.

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Форшмак из хамсы (бабушкин рецепт)

Форшмак или, его еще называют паштет, готовить не трудно. Но нам понадобится терпение и килограмм малосольной хамсы, а также картофель, около 4 штук, и пару яиц.

Для начала поставьте варить картофель и яйца. Далее, предстоит долгая и кропотливая работа – нужно отчистить маленькую рыбку от костей и прочих внутренностей. Не забудьте про картошку и яйца на плите. Как только они будут готовы, нужно их остудить и почистить.

Теперь, все продукты нужно измельчить блендером или пропустить через мясорубку. В полученную массу добавляем растительное масло и перчик по вкусу. Наш форшмак из хамсы готов.

Многие керчане любят кушать форшмак с черным хлебушком и сладким чаем. Именно со сладким чаем. Звучит не обычно, но поверьте, это очень вкусно.

Малосольная хамса

Приготовить малосольную хамсу очень просто. Нам нужна свежая рыба и соль. Подготавливаем свеженькую серебристую рыбку – промываем и избавляемся от несъедобной части (голова и внутренности). Берем большую миску и выкладываем хамсу на дно. Лучше тонким слоем. Далее, засыпаем рыбу крупной солью, равномерным, но не обильным слоем. Ставим в холодильник на 2-3 часа. Этого достаточно для малосольной хамсы.

Пока рыбка просаливается, можно подготовить маринованный лук – лучше выбрать не очень горький или замочить нарезанные луковые кольца в воде. Многие предпочитают фиолетовый ялтинский лук.

Готовую хамсу промываем от соли, выкладываем на тарелку и посыпаем маринованным лучком. Можно добавить немного душистого растительного масла. Для завершения традиционного блюда, подайте к столу картофель в мундире.

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Соленая хамса

Для того чтобы получить хорошо просоленную хамсу нам понадобиться на 1 кг рыбы 100-300 грамм каменной соли (по вкусу). Подготовленную рыбу кладут в чистую эмалированную посуду, засыпают солью, перемешивают и ставят в холодильник. Здесь процесс приготовления займет 2 дня. Важно поставить гнет сверху на хамсу. Если рыба получится слишком соленой, ее можно будет вымочить в холодной воде.

Жареная хамса

Это блюдо очень простое по составу, но трудоемкое в приготовлении. Маленькую рыбку пожарить значительно труднее, чем большую. Для опытных любителей жареной хамсы процесс приготовления уже не такой утомительный. Но эти труды вы и сами оцените, когда попробуете сочную и хрустящую рыбку.

И так, как всегда рыбку подготавливаем. Моем и выкладываем на плоскую тарелку тонким слоем, чтобы она немного просохла. А дальше, все как и с любой рыбой: солим, в муку, и на раскаленную сковороду с маслом.

К жареной рыбе можно подать рис и свежие овощи.

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Бутерброд с хамсой

Бутерброды с малосольной хамсой послужат вкусным перекусом на обед или завтраком. Здесь можно пофантазировать и испытать свои кулинарные вкусы.

Пожалуй, самый распространенный рецепт бутерброда с азовским анчоусом включает в себя: отрубной или бородинский хлеб, филе хамсы, сливочное масло, зелень, репчатый лук и уксус.

Лук, нарезанный кубиками, сбрызгиваем уксусом. Подготавливаем филе хамсы. Теперь на хлеб намазываем тонким слоем масло, далее кладем филе и присыпаем луком.

Теперь готовим сладкий чай, выкладываем бутерброды на блюдо и можно садиться за стол.

Соус для заправки салата «Цезарь» из хамсы

Мало кто знает, что настоящий салат «Цезарь» заправляется соусом из анчоуса. Его можно сделать из азовской хамсы. Из необычных продуктов нужно достать вустерский соус. Его можно заменить сочетанием бальзамического уксуса с тайским рыбным соусом. эти продукты достать не так трудно – они есть на полках керченских супермаркетах.

Возьмем одно яйцо, аккуратно опустим его в кипящую подсоленную воду и варим 2-3 минуты. Получим яйцо всмятку. Сваренное яйцо положить в холодную воду и быстро остудить. Чем меньше готовить яйцо, тем меньше загустеют желток и белок. Время варки дается условно, так как степень готовности яйца зависит от размера и свежести продукта.

Далее, яйцо очищаем и выкладываем в миску. Туда же добавляем горчицу и сок лимона. Взбиваем массу блендером. Филе хамсы мелко порубить и добавить в получившуюся массу. Еще раз взбиваем блендером. По вкусу добавить пару капель вустерского соуса. Если нужно – подсолить. Соус готов.

Мы представили вам рецепты самых вкусных блюд с азовским анчоусом. А как вы готовите знаменитый керченский деликатес?

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