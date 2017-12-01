Керченский депутат предлагает возродить промышленность в городе

Депутат Ирина ЧЕРНЕНКО представила крымскому парламенту информацию о состоянии дел и наиболее проблемных вопросах Керчи. Не смотря на существенные изменения в лучшую сторону, в нашем городе еще остается ряд нерешенных задач.

Ирина ЧЕРНЕНКО выделила несколько направлений, которые стоят особого внимания: изношенность дорожной сети, аварийное состояние домов, нехватка мест в дошкольных учреждениях, перебои с поставкой воды и ненадлежащее оказание медицинской помощи.

Депутат отметила, что большинство этих проблем можно решить за счет муниципальных средств. Но их катастрофически не хватает. Дело в том, что резко сократились поступления в бюджет от бывших градообразующих предприятий.

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На данный момент успешными темпами движется развитие и модернизация завода «Залив», вновь запущен «Керченский металлургический завод», на котором наращивают объемы цех эмальпосуды и цех стрелочных переводов.

Ситуация в ГУП РК «Крымские морские порты» не выглядит такой же оптимистичной:

«Начиная с октября 2015 года, со сменой руководства ГУПа, «Крымские порты» планомерно «идут ко дну», причем политика Минтранса Крыма во главе с бывшим министром Безсаловым, этому печальному процессу лишь способствовала. Благодаря личному вмешательству в ситуацию в марте этого года Главы Республики, процесс массовых сокращений портовиков был приостановлен, но отсутствие грамотной, взвешенной стратегии сохранения и развития крымских морских портов привело к тому, что на сегодняшний день предприятие имеет все признаки банкротства», – пояснила Ирина ЧЕРНЕНКО.

«Крымские порты» планомерно «идут ко дну»

Также, она отметила, что возрождение промышленного потенциала Керчи – основополагающая цель, достижение которой позволит решить практически все сегодняшние проблемы города.

По итогам рассмотрения вопроса, постановлением Государственного Совета РК Правительству Крыма было рекомендовано поручить Министерству транспорта РК организовать проведение рабочего совещания по вопросу ситуации, связанной с деятельностью предприятия «Крымские морские порты» и выработать предложения, направленные на стабилизацию работы предприятия и выполнение им социальных гарантий перед трудовым коллективом.

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