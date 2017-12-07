Керченский ДК “Корабел”: расписание кинотеатра 7-13 декабря

Керченский ДК “Корабел”: расписание кинотеатра 7-13 декабря
Декабрь 07 09:52 2017

Расписание кинотеатра ДК «Корабел» с 7 декабря по 13 декабря

07.12.-08.12

(четверг-пятница)

Большой зал:

10:00 – «Легенда о Коловрате»

12:30 – «Очень плохие мамочки 2»

14:30 – «Эспен в королевстве Троллей»

20:00 – «Легенда о Коловрате»

Малый зал:

11:00 – «Атлантида»

13:00 – «Колобанга»

15:00 – «Легенда о Коловрате»

17:30 – «Эспен в королевстве Троллей»

19:30 – «Очень плохие мамочки 2»

09.12. (суббота)

Большой зал:

10:00 – «Легенда о Коловрате»

12:30 – «Очень плохие мамочки 2»

14:30 – «Колобанга»

17:00 – «Эспен в королевстве Троллей»

19:30 – «Легенда о Коловрате»

Малый зал:

11:00 – «Атлантида»

13:00 – «Эспен в королевстве Троллей»

15:00 – «МУЛЬТ в кино №64»

20:30 – «Очень плохие мамочки 2»

10.12. (воскресенье)

Большой зал:

10:00 – «Легенда о Коловрате»

12:30 – «Очень плохие мамочки 2»

14:30 – «Колобанга»

17:00 – «Эспен в королевстве Троллей»

19:30 – «Легенда о Коловрате»

Малый зал:

11:00 – «Атлантида»

13:00 – «Эспен в королевстве Троллей»

15:00 – «МУЛЬТ в кино №64»

16:30 – «Легенда о Коловрате»

19:00 – «Очень плохие мамочки 2»

12.12.-13.12. (вторник-среда)

Большой зал:

10:00 – «Легенда о Коловрате»

12:30 – «Очень плохие мамочки 2»

14:30 – «Колобанга»

20:00 – «Легенда о Коловрате»

Малый зал:

11:00 – «Атлантида»

13:00 – «Эспен в королевстве Троллей»

15:00 – «МУЛЬТ в кино №64»

16:30 – «Эспен в королевстве Троллей»

19:00 – «Очень плохие мамочки 2»


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