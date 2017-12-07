Керченский ДК “Корабел”: расписание кинотеатра 7-13 декабря

Расписание кинотеатра ДК «Корабел» с 7 декабря по 13 декабря
07.12.-08.12
(четверг-пятница)
Большой зал:
10:00 – «Легенда о Коловрате»
12:30 – «Очень плохие мамочки 2»
14:30 – «Эспен в королевстве Троллей»
20:00 – «Легенда о Коловрате»
Малый зал:
11:00 – «Атлантида»
13:00 – «Колобанга»
15:00 – «Легенда о Коловрате»
17:30 – «Эспен в королевстве Троллей»
19:30 – «Очень плохие мамочки 2»
09.12. (суббота)
14:30 – «Колобанга»
17:00 – «Эспен в королевстве Троллей»
19:30 – «Легенда о Коловрате»
13:00 – «Эспен в королевстве Троллей»
15:00 – «МУЛЬТ в кино №64»
20:30 – «Очень плохие мамочки 2»
10.12. (воскресенье)
16:30 – «Легенда о Коловрате»
19:00 – «Очень плохие мамочки 2»
12.12.-13.12. (вторник-среда)
16:30 – «Эспен в королевстве Троллей»