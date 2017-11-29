Керченский ДК “Корабел”: расписание кинотеатра

Расписание кинотеатра ДК “Корабел” на 30.11.-01.12 (четверг-пятница)
Большой зал:
10:00 – “Атлантида”
12:30 – “Колобанга”
15:00 – “Детки напрокат”
20:00 – “Атлантида”
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Малый зал:
11:00 – “Колобанга”
13:00 – “МУЛЬТ в кино” №63
14:30 – “Атлантида”
17:00 – “Колобанга”
19:30 – “Лига справедливости” 3D
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