Керченский двор выиграл детскую площадку

В Керчи подвели итоги конкурса на лучшее благоустройство двора. Победитель получит уникальный приз – новую детскую площадку.

Всего в конкурсе на лучшее благоустройство приняли участие 12 керченских дворов. Однако 2 заявки не были приняты к рассмотрению: одна из них была подана позже положенных сроков, а вторая была отозвана по желанию непосредственных жителей жилого дома двора. Таким образом, за главный приз соревновались 10 претендентов.

Рабочая группа, в состав которой вошли глава муниципального образования Николай Гусаков, председатель Общественного совета Галина Мазилова, члены Общественного совета Ирина Черненко, Николай Зеленкевич, заместитель главы администрации города Евгений Адаменко, председатель ветеранской организации города Николай Китиков высоко оценила старания всех керчан.

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«Комиссия коллегиально посетила все дворы, каждый член комиссии выставлял свои оценки за любой, даже маленький элемент благоустройства», — пишет в социальных сетях председатель Общественного совета Галина Мазилова.

Так, победителем конкурса был признан двор по адресу ул. Марата, 14. Золотой призер получит полностью укомплектованную детскую площадку.

Кроме того, еще четыре двора получат приятные призы в виде игровых элементов: качелей или горки.

Также все участвовавшие в конкурсе дворы будут включены в проект «Городская среда», в рамках которого они станут частью плана комплексного благоустройства своей территории.

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