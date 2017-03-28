Керченский ЕИРЦ расширяет перечень своих услуг

Единый информационно-расчётный центр, который предоставляет услуги по информационному сопровождению относительно начислений за жилищно-коммунальные услуги и ресурсы, расширяет список своих полномочий.

Между ГУП РК «Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр» и НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» было подписано соглашение, которое регламентирует новый формат взаимодействия при начислении взносов на капитальный ремонт.

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Нововведение обеспечивает приближение деятельности центра к формату «единого окна» при работе с абонентами. Теперь каждый крымчанин, который является владельцем квартиры, вне зависимости от места регистрации может подать заявление на внесения изменений в базу данных, перерасчет или перенос оплаты.

Для подачи заявления на изменение данных о помещении необходимо иметь при себе оригиналы документов: паспорт, СНИЛС, кадастровый паспорт, свидетельство на право собственности, правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности или право пользования заявителя (в том числе Украинского образца), технический паспорт помещения, договор социального найма на помещение. Изменению подлежат данные собственников общего имущества МКД, данные о площади помещения, данные об адресе помещения. На основании внесенных изменений, при необходимости, выполняется перерасчет. При ошибочной оплате на чужой лицевой счет и необходимости переноса оплаты на лицевой счет заявителя, необходимо предоставить оригинал квитанции об оплате и справку от платежного агента.

Напомним, в Керчи Единый информационно-расчётный центр (ЕИРЦ) функционирует по адресу ул. Голощапова, 14.



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