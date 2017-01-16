Единственный в Керчи экстрим-парк закрыт на ремонт. Около трех месяцев площадка будет недоступна для спортсменов. Об этом редакции KerchINFO.com сообщил директор стадиона им. 50-летия Октября Жмака Олег.

После ремонтных работ в спортивных залах и раздевалках южной трибуны, очередь дошла до экстремального парка Керчи.

«Начинается ремонт экстрим-парка. Оборудование будет демонтировано и перенесено на территорию стадиона. Приблизительные сроки окончания ремонта — середина апреля», — отмечает Олег Станиславович.

Ремонтные работы осуществляются за счет средств, которые в виде дохода приносит деятельность стадиона. Целевых бюджетных средств на это выделено не было.

Также директор стадиона сообщил, что после ремонта экстрим-парк будет перенесен в другое место.

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«Экстрим-парк с 90% не будет располагаться на прежнем месте. Его новая дислокация будет определена на общественных слушаниях. Но он больше не будет принадлежать стадиону», — рассказывает руководитель.

Как сообщил Олег Станиславович, это обусловлено тем, что экстрим-парк установлен на запасном футбольном поле стадиона им. 50-летия Октября. Поскольку город участвует в федеральной целевой программе по выделению футбольных искусственных полей, покрытие этого него будет располагаться на этом запасном поле. Следовательно, экстрим-парку и чему-либо еще там не место

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